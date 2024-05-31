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Даниил Соболев рассказал, что следил за «Спартаком», играя в Канаде

Даниил Соболев рассказал, что следил за «Спартаком», играя в Канаде
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Нападающий московского «Спартака» Даниил Соболев рассказал, что следил за командой, когда выступал в Северной Америке.

«Конечно, я следил за «Спартаком», всегда был подписан на команду в социальных сетях. Знаю о тренерском штабе команды и имею большое желание учиться у таких людей, настоящих легенд хоккея с большим опытом НХЛ. Смотрел хайлайты матчей «Спартака» из-за океана – тройка Голдобина, Морозова и Порядина творила просто чудеса на льду, и Егор Зайцев соперникам не давал спуску, недаром лидер КХЛ по силовым приёмам – здорово, что в команде есть такие ребята!» — приводит слова Соболева официальный сайт «Спартака».

В 2021 году защитник был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте НХЛ и на протяжении трёх сезонов выступал в Молодёжной хоккейной лиге Онтарио за «Виндзор Спитфайрз», «Ниагару Айсдогс» и «Брантфорд Бульдогс». Всего он провёл за канадские клубы 208 матчей и набрал 54 (10+44) очка.

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