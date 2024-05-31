Каменский: хотелось бы, чтобы Кубок Стэнли выиграла та команда, в которой есть наши ребята

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский поделился ожиданиями от решающих серий розыгрыша Кубка Стэнли.

«Остались четыре лучшие команды этого сезона. Все матчи обеих серий напряжённые, никто не хочет проигрывать, поэтому и интересно следить. Нет фаворита среди них. В НХЛ вообще нет фаворита, любая команда может выиграть. Хотелось бы, чтобы победила та команда, в которой есть наши ребята, из России. Было бы здорово. Будем надеяться, что так и будет», — приводит слова Каменского «Советский спорт».

В 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» ведёт в серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-2), а в серии «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз» счёт пока равный — 2-2.