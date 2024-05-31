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Куликов ответил, за счёт чего «Флорида» проводит сильные третьи периоды

Куликов ответил, за счёт чего «Флорида» проводит сильные третьи периоды
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Защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов высказался о третьих периодах в матчах команды. В серии с «Нью-Йорк Рейнджерс» в финале плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» уступила только в одном третьем периоде, выиграв три из пяти.

«Это просто тренировка и та форма, в которой мы находимся. Мы прибавляем по ходу матча, а также изматываем соперника своим давлением и манерой игры. Я думаю, это играет свою роль во втором и третьем периодах», — приводит слова Куликова журналист Джеймсон Олив в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Флорида» ведёт в серии со счётом 3-2. Шестой матч состоится в Санрайзе в воскресенье, 2 июня. Начало игры — в 3:00 по московскому времени.

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