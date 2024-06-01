Кори Перри догнал Уэйна Гретцки и Яромира Ягра по матчам в плей-офф НХЛ

В эти минуты в американском Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости продолжается второй период, счёт в матче 3:0 в пользу гостей.

В этом матче принимает участие нападающий «нефтяников» Кори Перри, который сегодня проводит 208-ю встречу за карьеру в плей-офф НХЛ. Таким образом канадский форвард перемещается на общее 15-е место в истории североамериканской лиги по проведённым матчам в розыгрышах Кубка Стэнли, догоняя по этому показателю двух легенд мирового хоккея — Уэйна Гретцки и Яромира Ягра (оба также сыграли по 208 матчей).

Рекорд НХЛ по матчам в плей-офф НХЛ принадлежит Крису Челиосу (266), второе место занимает Никлас Лидстрём (263), топ-3 замыкает Марк Мессье (236). В пятёрку лучших также входят Клод Лемье (234) и Скотт Стивенс (233). 39-летний Перри лидирует среди действующих игроков НХЛ по матчам в плей-офф.