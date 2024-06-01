Павелски стал вторым действующим игроком, сыгравшим 200 матчей за карьеру в плей-офф НХЛ

В эти минуты в американском Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости продолжается второй период, счёт в матче 3:0 в пользу гостей.

В этом матче принимает участие нападающий «звёзд» Джо Павелски, который сегодня проводит 200-ю встречу за карьеру в плей-офф НХЛ. Американский форвард стал вторым действующим игроком, сыгравшим 200 матчей за карьеру в плей-офф.

Среди продолжающих играть в североамериканской лиге хоккеистов лидирует по этому показателю форвард «Эдмонтона» Кори Перри, который сегодня проводит 208-й матч в розыгрышах Кубка Стэнли. Топ-3 замыкает американский защитник Райан Макдона (191), который недавно был обменян из «Нэшвилл Предаторз» в «Тампа-Бэй Лайтнинг».