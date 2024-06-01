Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павелски стал вторым действующим игроком, сыгравшим 200 матчей за карьеру в плей-офф НХЛ

Павелски стал вторым действующим игроком, сыгравшим 200 матчей за карьеру в плей-офф НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в американском Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости продолжается второй период, счёт в матче 3:0 в пользу гостей.

В этом матче принимает участие нападающий «звёзд» Джо Павелски, который сегодня проводит 200-ю встречу за карьеру в плей-офф НХЛ. Американский форвард стал вторым действующим игроком, сыгравшим 200 матчей за карьеру в плей-офф.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 5-й матч
01 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Перерыв
0 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 14:09 (5x4)     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 21:06 (5x4)     0:3 Броберг (Хенрик, Кейн) – 25:09 (5x5)    

Среди продолжающих играть в североамериканской лиге хоккеистов лидирует по этому показателю форвард «Эдмонтона» Кори Перри, который сегодня проводит 208-й матч в розыгрышах Кубка Стэнли. Топ-3 замыкает американский защитник Райан Макдона (191), который недавно был обменян из «Нэшвилл Предаторз» в «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Материалы по теме
Кори Перри догнал Уэйна Гретцки и Яромира Ягра по матчам в плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android