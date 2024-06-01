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Макдэвид и Драйзайтль последовательно обогнали Коффи по очкам за «Эдмонтон» в плей-офф НХЛ

Макдэвид и Драйзайтль последовательно обогнали Коффи по очкам за «Эдмонтон» в плей-офф НХЛ
Леон Драйзайтль
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В эти минуты в американском Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости продолжается третий период, счёт в матче 3:0 в пользу гостей.

В составе «нефтяников» результативными передачами отметились нападающие Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Оба ассистировали Райану Ньюдженту-Хопкинсу, который сегодня оформил дубль при игре в большинстве.

Макдэвид выступил ассистентом в эпизоде с первым голом канадского одноклубника, Драйзайтль — со вторым. Таким образом, Макдэвид и Драйзайтль достигли отметки в 104 очка в розыгрышах Кубка Стэнли, последовательно превзойдя по этому показателю в клубной истории защитника Пола Коффи (103).

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 5-й матч
01 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 14:09 (5x4)     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 21:06 (5x4)     0:3 Броберг (Хенрик, Кейн) – 25:09 (5x5)     1:3 Джонстон (Харли, Стэнковен) – 54:09 (5x5)    

Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (252), второе место занимает Марк Мессье (215), топ-3 замыкает Яри Курри (202). В пятёрку лучших также входит ещё и Гленн Андерсон (183). Следом теперь располагаются Коннор и Леон.

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