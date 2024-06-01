Макдэвид и Драйзайтль последовательно обогнали Коффи по очкам за «Эдмонтон» в плей-офф НХЛ

В эти минуты в американском Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости продолжается третий период, счёт в матче 3:0 в пользу гостей.

В составе «нефтяников» результативными передачами отметились нападающие Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Оба ассистировали Райану Ньюдженту-Хопкинсу, который сегодня оформил дубль при игре в большинстве.

Макдэвид выступил ассистентом в эпизоде с первым голом канадского одноклубника, Драйзайтль — со вторым. Таким образом, Макдэвид и Драйзайтль достигли отметки в 104 очка в розыгрышах Кубка Стэнли, последовательно превзойдя по этому показателю в клубной истории защитника Пола Коффи (103).

Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (252), второе место занимает Марк Мессье (215), топ-3 замыкает Яри Курри (202). В пятёрку лучших также входит ещё и Гленн Андерсон (183). Следом теперь располагаются Коннор и Леон.