Бушар стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости достижения 50 очков в плей-офф
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В эти минуты в американском Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости завершён второй период, счёт в матче 3:0 в пользу гостей.
В составе гостей ассистентский дубль оформил защитник Эван Бушар, который сегодня достиг отметки в 50 очков за карьеру в плей-офф. На покорение этой отметки канадскому защитнику потребовалось всего 45 матчей.
НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 5-й матч
01 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 14:09 (5x4) 0:2 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 21:06 (5x4) 0:3 Броберг (Хенрик, Кейн) – 25:09 (5x5) 1:3 Джонстон (Харли, Стэнковен) – 54:09 (5x5)
Таким образом 24-летний Бушар стал третьим защитником в истории североамериканской лиги по скорости достижения 50 очков в плей-офф. Только Бобби Орр (39 матчей) и Брайан Литч (41) были ещё быстрее среди игроков этого амплуа.
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