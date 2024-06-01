Бушар стал третьим защитником в истории НХЛ по скорости достижения 50 очков в плей-офф

В эти минуты в американском Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости завершён второй период, счёт в матче 3:0 в пользу гостей.

В составе гостей ассистентский дубль оформил защитник Эван Бушар, который сегодня достиг отметки в 50 очков за карьеру в плей-офф. На покорение этой отметки канадскому защитнику потребовалось всего 45 матчей.

Таким образом 24-летний Бушар стал третьим защитником в истории североамериканской лиги по скорости достижения 50 очков в плей-офф. Только Бобби Орр (39 матчей) и Брайан Литч (41) были ещё быстрее среди игроков этого амплуа.