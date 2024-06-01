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Макдэвид стал четвёртым игроком в истории «Эдмонтона» с 25+ передачами в одном плей-офф

Макдэвид стал четвёртым игроком в истории «Эдмонтона» с 25+ передачами в одном плей-офф
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В эти минуты в американском Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости продолжается третий период, счёт в матче 3:1 в пользу гостей.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 5-й матч
01 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 14:09 (5x4)     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 21:06 (5x4)     0:3 Броберг (Хенрик, Кейн) – 25:09 (5x5)     1:3 Джонстон (Харли, Стэнковен) – 54:09 (5x5)    

Звёздный канадский форвард гостей Коннор Макдэвид отличился по ходу матча результативной передачей. Он выступил в роли ассистента в моменте с первой шайбой, которая на счету Райана Ньюджент-Хопкинса. Таким образом в его активе 25 результативных передач в текущем плей-офф НХЛ. Канадец стал четвёртым игроком в истории «Эдмонтона» с 25+ передачами в одном плей-офф.

Ранее данная отметка четырежды покорялась Уэйну Гретцки, (31, 30, 29 и 26 ассистов соответственно), один раз Леону Драйзайтлю (25) и один раз Полу Коффи (25).

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