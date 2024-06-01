Макдэвид стал четвёртым игроком в истории «Эдмонтона» с 25+ передачами в одном плей-офф

В эти минуты в американском Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит пятый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимает «Эдмонтон Ойлерз». На момент написания новости продолжается третий период, счёт в матче 3:1 в пользу гостей.

Звёздный канадский форвард гостей Коннор Макдэвид отличился по ходу матча результативной передачей. Он выступил в роли ассистента в моменте с первой шайбой, которая на счету Райана Ньюджент-Хопкинса. Таким образом в его активе 25 результативных передач в текущем плей-офф НХЛ. Канадец стал четвёртым игроком в истории «Эдмонтона» с 25+ передачами в одном плей-офф.

Ранее данная отметка четырежды покорялась Уэйну Гретцки, (31, 30, 29 и 26 ассистов соответственно), один раз Леону Драйзайтлю (25) и один раз Полу Коффи (25).