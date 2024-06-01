«Эдмонтон» обыграл «Даллас» и находится в шаге выхода в финал Кубка Стэнли

Сегодня, 1 июня, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).

В составе «Эдмонтона» заброшенной шайбой отметился Филип Броберг, а также дубль на счету Райана Ньюджента-Хопкинса.

За «Даллас» единственный гол забил Уайатт Джонстон.

После пяти матчей серии «Эдмонтон» ведёт 3-2. Следующая встреча состоится 3 июня на арене «Роджерс Плэйс» в 3:00 по мск.