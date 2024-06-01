«Эдмонтон» обыграл «Даллас» и находится в шаге выхода в финал Кубка Стэнли
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Сегодня, 1 июня, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).
НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 5-й матч
01 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 14:09 (5x4) 0:2 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 21:06 (5x4) 0:3 Броберг (Хенрик, Кейн) – 25:09 (5x5) 1:3 Джонстон (Харли, Стэнковен) – 54:09 (5x5)
В составе «Эдмонтона» заброшенной шайбой отметился Филип Броберг, а также дубль на счету Райана Ньюджента-Хопкинса.
За «Даллас» единственный гол забил Уайатт Джонстон.
После пяти матчей серии «Эдмонтон» ведёт 3-2. Следующая встреча состоится 3 июня на арене «Роджерс Плэйс» в 3:00 по мск.
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