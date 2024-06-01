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Бушар стал вторым в истории «Эдмонтона» по передачам в одном плей-офф среди защитников

Сегодня, 1 июня, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей.

В составе победителей ассистентский дубль оформил защитник Эван Бушар. Первая передача в этом матче стала для канадского защитника 18-й в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Благодаря этому 24-летний игрок обороны вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по передачам в одном плей-офф среди защитников, превзойдя показатель Чарли Хадди (17, сезон-1984/1985).

Клубный рекорд среди игроков обороны принадлежит Полу Коффи, который в сезоне-1984/1985 выполнил 25 результативных передач в одном плей-офф.