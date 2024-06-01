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Бушар стал вторым в истории «Эдмонтона» по передачам в одном плей-офф среди защитников

Бушар стал вторым в истории «Эдмонтона» по передачам в одном плей-офф среди защитников
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Сегодня, 1 июня, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей.

В составе победителей ассистентский дубль оформил защитник Эван Бушар. Первая передача в этом матче стала для канадского защитника 18-й в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Благодаря этому 24-летний игрок обороны вышел на второе место в истории «Эдмонтона» по передачам в одном плей-офф среди защитников, превзойдя показатель Чарли Хадди (17, сезон-1984/1985).

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 5-й матч
01 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 14:09 (5x4)     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 21:06 (5x4)     0:3 Броберг (Хенрик, Кейн) – 25:09 (5x5)     1:3 Джонстон (Харли, Стэнковен) – 54:09 (5x5)    

Клубный рекорд среди игроков обороны принадлежит Полу Коффи, который в сезоне-1984/1985 выполнил 25 результативных передач в одном плей-офф.

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