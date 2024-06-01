Уайатт Джонстон повторил достижение Кучерова и Малкина в плей-офф НХЛ

Сегодня, 1 июня, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1).
Единстветнную шайбу хозяев в этом матче в свой актив записал 21-летний канадский форвард Уайатт Джонстон. Таким образом в его активе 10 голов в текущем плей-офф. Он стал пятым действующим игроком, которому удалось стать автором 10+ голов в одной плей-офф НХЛ в возрасте 21 года и моложе. Ранее подобное удавалось Сидни Кросби (15 голов в 2009 году), Никите Кучерову (10 в 2015), Патрику Кейну (10 в 2010) и Евгению Малкину (10 в 2008).
После пяти матчей серии «Эдмонтон» ведёт 3-2. Следующая встреча состоится 3 июня на арене «Роджерс Плэйс» в 3:00 по мск.
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