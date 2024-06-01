Коннор Макдэвид вышел на седьмое место в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф

Сегодня, 1 июня, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей.

В составе победителей результативной передачей отметился канадский нападающий Коннор Макдэвид. Капитан «нефтяников» достиг отметки в 25 ассистов в нынешнем плей-офф и вышел на седьмое место в истории НХЛ по передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Коннор повторил показатели Пола Коффи (сезон-1984/1985), Дага Гилмора и Уэйна Гретцки (оба в сезоне-1992/1993) и Леона Драйзайтля (сезон-2021/2022).

Рекорд НХЛ по передачам в одном плей-офф принадлежит Гретцки (31, 1987/1988). Он же располагается на второй (30, 1984/1985) и третьей (29, 1986/1987) позициях. В топ-5 входят Марио Лемье (28, 1990/1991) и Никита Кучеров (27, 2019/2020). Шестую строчку занимает Гретцки (26, 1982/1983).