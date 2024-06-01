Главный тренер «Рейнджерс»: Бобровский доказал, что он топ-вратарь в НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о российском голкипере «Флориды Пантерз» Сергее Бобровском.

«Он был молод, пришёл и был отличным вратарём. Он постоянно работал над своей игрой. Неутомимый, действительно хороший человек. Поскольку он был у меня ещё молодым игроком в «Филадельфии», я наблюдал, как он растёт. За годы, которые он провёл в «Коламбусе», а теперь во «Флориде», он доказал, что является лучшим вратарём в лиге.

Но он был парнем, который каждый день работал на льду. Он хотел стать лучше в своём ремесле, и он это сделал», — цитирует Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

«Пантеры» повели в серии (3-2), которая теперь возвращается в Санрайз. «Флорида» находится в одной победе от выхода в финал Кубка Стэнли во втором сезоне подряд. Шестой матч этого противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня.