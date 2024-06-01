Броберг стал самым молодым защитником «Эдмонтона» за 40 лет с голом в полуфинале плей-офф

Сегодня, 1 июня, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей.
В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился защитник Филип Броберг, которому на момент матча исполнилось 22 года и 341 день. Шведский хоккеист стал самым молодым защитником «Эдмонтона» за последние 40 лет с голом в полуфинале плей-офф.
В 1984 году в третьем матче полуфинала плей-офф с «Миннесотой Норт Старз» (8:5) заброшенной шайбой отметился защитник «Ойлерз» Пол Коффи, которому в тот момент исполнилось 22 года и 332 дня. Интересно, что нынешний «Даллас» является правопреемником той «Миннесоты».
- 1 июня 2024
-
07:30
-
07:15
-
06:50
-
06:25
-
06:18
-
06:11
-
06:03
-
05:59
-
05:45
-
05:20
-
05:05
-
05:00
- 31 мая 2024
-
23:55
-
23:43
-
23:16
-
22:56
-
22:34
-
22:10
-
21:54
-
21:39
-
21:17
-
20:50
-
20:36
-
20:18
-
19:54
-
19:35
-
19:15
-
18:52
-
18:27
-
18:16
-
17:56
-
17:37
-
17:10
-
16:45
-
16:28