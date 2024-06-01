Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Броберг стал самым молодым защитником «Эдмонтона» за 40 лет с голом в полуфинале плей-офф

Броберг стал самым молодым защитником «Эдмонтона» за 40 лет с голом в полуфинале плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 1 июня, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу гостей.

В составе «нефтяников» заброшенной шайбой отметился защитник Филип Броберг, которому на момент матча исполнилось 22 года и 341 день. Шведский хоккеист стал самым молодым защитником «Эдмонтона» за последние 40 лет с голом в полуфинале плей-офф.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 5-й матч
01 июня 2024, суббота. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бушар, Макдэвид) – 14:09 (5x4)     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Бушар) – 21:06 (5x4)     0:3 Броберг (Хенрик, Кейн) – 25:09 (5x5)     1:3 Джонстон (Харли, Стэнковен) – 54:09 (5x5)    

В 1984 году в третьем матче полуфинала плей-офф с «Миннесотой Норт Старз» (8:5) заброшенной шайбой отметился защитник «Ойлерз» Пол Коффи, которому в тот момент исполнилось 22 года и 332 дня. Интересно, что нынешний «Даллас» является правопреемником той «Миннесоты».

Материалы по теме
«Швеция — младший брат Финляндии». Шведский приговор своему хоккею после провала на МЧМ
«Швеция — младший брат Финляндии». Шведский приговор своему хоккею после провала на МЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android