Третьяк: Овечкин — лицо нашего хоккея и всего спорта, им гордится страна

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Ранее они встретились с юными хоккеистами из Ульяновской области.

«Мы с Сашей обсудили и события прошедшего хоккейного сезона, его выступление и успехи на пути к грандиозному снайперскому рекорду.

Овечкин — лицо нашего хоккея и всего нашего спорта, человек, которым гордится страна. Мы всегда болеем за него, желаем ему удачи и хорошей игры. Отношение Александра к национальной сборной всегда было образцовым. Он готов мчаться в команду по первому зову и защищать честь России даже с травмами.

Его вклад в победы сборной на чемпионатах мира 2008, 2012 и 2014 очень велик. С таких людей, как Овечкин, нужно брать пример.

Ещё раз благодарим за то, что он приехал и подарил детям праздник. Было радостно видеть счастливые глаза мальчишек и девчонок. Уверен, что они запомнят эту встречу на всю жизнь», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.