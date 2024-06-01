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«Эдмонтон» обыграл «Даллас», Алькарас вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Главное к утру

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ (3:1), третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос», уверенно переиграв американца Себастьяна Корду (6:4, 7:6, 6:3), «Аль-Хиляль» выиграл Кубок короля, победив в финале «Аль-Наср» (1:1, 5:4 пен.). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».