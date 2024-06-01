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1 июня главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты Ролан Гаррос

«Эдмонтон» обыграл «Даллас», Алькарас вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Главное к утру
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«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ (3:1), третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос», уверенно переиграв американца Себастьяна Корду (6:4, 7:6, 6:3), «Аль-Хиляль» выиграл Кубок короля, победив в финале «Аль-Наср» (1:1, 5:4 пен.). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
  2. Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, в трёх сетах обыграв Корду.
  3. «Аль-Хиляль» выиграл Кубок короля, победив «Аль-Наср» в серии пенальти.
  4. Коннор Макдэвид вышел на седьмое место в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф.
  5. Бой Майка Тайсона с Джейком Полом перенесён.
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