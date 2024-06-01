«Эдмонтон» обыграл «Даллас», Алькарас вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Главное к утру
«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ (3:1), третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала турнира «Ролан Гаррос», уверенно переиграв американца Себастьяна Корду (6:4, 7:6, 6:3), «Аль-Хиляль» выиграл Кубок короля, победив в финале «Аль-Наср» (1:1, 5:4 пен.). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли.
- Карлос Алькарас вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024, в трёх сетах обыграв Корду.
- «Аль-Хиляль» выиграл Кубок короля, победив «Аль-Наср» в серии пенальти.
- Коннор Макдэвид вышел на седьмое место в истории НХЛ по передачам в одном плей-офф.
- Бой Майка Тайсона с Джейком Полом перенесён.
- Стало известно будущее главного тренера «Арсенала» Артеты.
- Матч с «Реалом» может стать последним для Хуммельса в составе «Боруссии» — Патрик Бергер.
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- Роналду плакал на протяжении нескольких минут после поражения в Кубке короля.
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