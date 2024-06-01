При счёте 3-2 в финале конференции «Эдмонтон» впоследствии дважды выигрывал Кубок Стэнли

Сегодня, 1 июня, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). После пяти матчей серии «Эдмонтон» ведёт 3-2.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, счёт 3-2 в финале Западной конференции у «Эдмонтона» встречался дважды в истории. В этих случаях «нефтяники» выигрывали серию в шестом матче и впоследствии брали Кубок Стэнли. Такое случалось в сезонах-1984/1985 и 1989/1990 (в финале счёт в серии также был одинаковым — 4-1).

Следующая встреча в противостоянии состоится 3 июня на арене «Роджерс Плэйс», начало в 3:00 мск.

В другом полуфинале за выход в финал борются «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». После пяти матчей серии счёт 3-2 в пользу «Флориды».