«Иди и пиши что хочешь!» Главный тренер «Далласа» Дебур резко ответил журналисту

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур после поражения в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2024 от «Эдмонтон Ойлерз» резко ответил на вопрос журналиста. На пресс-конференции журналист назвал второй период в исполнении «звёзд» «безжизненным». Специалист посчитал это критикой характера команды.

«Ты можешь сидеть здесь и подвергать сомнению наш характер. Тебя не было здесь целый год, я не видел тебя здесь весь год. Знаешь что? Я не собираюсь это комментировать. Иди и пиши что хочешь!» — приводит слова Дебура ESPN.

Сегодня, 1 июня, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). После пяти матчей серии «Эдмонтон» ведёт 3-2.