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«На следующий же день я буду в Сибири». Задоров — о возможном возвращении в Россию

«На следующий же день я буду в Сибири». Задоров — о возможном возвращении в Россию
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Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров рассказал о своих планах на будущее и оценил вероятность возвращения в Россию после скандального интервью.

«Для меня, конечно, основное внимание уделяется сроку нового контракта. Я чувствую, что могу легко играть до 35 или 36 лет на высоком уровне. Я думаю, что моё тело может это сделать. Я не склонен к травмам. Я чувствую, что могу выйти на другой уровень лидерства, когда буду знать, что нахожусь в команде на долгий срок. Мне станет легче морально и физически, потому что мне не придётся переезжать с семьёй.

Возвращение в Россию? На следующий же день я буду в Сибири», — цитирует Задорова Sportsnet.

В нынешнем плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».

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