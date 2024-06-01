«Сейчас или никогда». The Athletic — о Кубке Стэнли для Макдэвида

Журналист Марк Лазерус в статье на сайте The Athletic высказался о том, что для капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида этот плей-офф может стать единственным, когда форвард может реально выиграть главный трофей НХЛ.

«Кубок Стэнли для Коннора Макдэвида в расцвете сил? Это может быть сейчас или никогда. Это первый раз, когда финал Кубка Стэнли по-настоящему достижим. Это давление, которое простым смертным трудно измерить. И даже хоккейные боги чувствуют тяжесть всего этого. Как Макдэвид справится с этим? Наверное, как он справлялся со всем остальным ранее — блестяще.

И тем не менее он никогда не был на расстоянии одной победы от финала Кубка Стэнли. Это будет тяжело. Даже для него.

Вес его команды ляжет на его плечи в шестом матче в Эдмонтоне, как и всегда. Величина его наследия тоже будет там. Это время Макдэвида. Он это заслужил, и от этого лиге будет только лучше.

Но в глубине души он должен знать, что в ближайшее время он может не получить второго шанса», — сказано в статье.

Шестой матч в серии «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз» состоится 3 июня на канадской арене «Роджерс Плэйс», начало в 3:00 мск.