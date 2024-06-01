Кочетков — о поражении от «Рейнджерс» в КС: полный комплект с мастерством плюс Шестёркин

Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков рассказал о поражении от «Нью-Йорк Рейнджерс» в полуфинале Восточной конференции Кубка Стэнли — 2024 со счётом 2-4.

«Мне с лавки-то судить легко. Сюрприз был в том, что они очень легко справлялись с нашим меньшинством. По сезону мы, кажется, в топ-3, топ-5 входили по меньшинству. Но так получалось, что в первых играх как только мы удалялись, чуть ли не за 15 секунд они забивали. Это нас немного дестабилизировало. В плей-офф какие-то пару голов — и уже совсем другой рисунок игры.

Не скажу, что мы играли хуже. Но у них первые два звена сыграли чуть лучше, чем наши топ-6. У них там полный комплект с мастерством и работоспособностью, плюс Шестёркин хорошо играл. «Рейнджерс» не зря выиграли регулярный чемпионат», — сказал Кочетков в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат».