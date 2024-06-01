Нападающие Тянулин и Гараев приняли квалификационное предложение «Сочи»

Нападающие Артур Тянулин и Амир Гараев, находившиеся в статусе ОСА (ограниченно свободные агенты), приняли квалификационное предложение «Сочи», сообщает пресс-служба южан.

В минувшем сезоне Артур Тянулин стал лучшим бомбардиром команды, набрав в 63 матчах 45 (17+28) очков. У Амира Гараева – 22 (9+13) очка в 63 играх.

Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Тянулин провёл 150 матчей, в которых забросил 36 шайб и отдал 54 результативные передачи, набрав в общей сложности 90 очков. Гараев в КХЛ имеет на своём счету 221 матч и 69 (28+41) баллов.

Напомним, в завершившимся сезоне «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.