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Задоров: хочу найти команду, где будет шанс на Кубок Стэнли, «Ванкувер» — одна из них

Задоров: хочу найти команду, где будет шанс на Кубок Стэнли, «Ванкувер» — одна из них
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Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров рассказал о своём желании играть в команде-претенденте на Кубок Стэнли.

«Очевидно, у меня есть большой интерес к семейным делам. Но главный интерес – выиграть Кубок Стэнли. Это был мой пятый плей-офф… и я не прошёл дальше второго раунда. Я хочу найти команду, где у меня будет шанс выиграть Кубок Стэнли. На это, конечно, основной упор. И я считаю, что «Ванкувер» – одна из них», — приводит слова Задорова Sportsnet.

Напомним, соглашение Задорова с канадским клубом истекает нынешним летом.

В нынешнем плей-офф НХЛ Задоров принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи при показателе полезности «+3».

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