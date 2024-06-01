Пашков: при всём уважении к «Металлургу» не припомню в КХЛ столь среднего чемпиона

Олимпийский чемпион, тренер и голкипер сборной СССР Александр Пашков высказался о чемпионстве «Металлурга» в сезоне-2023/2024 КХЛ.

«При всём уважении к «Металлургу» не припомню в КХЛ столь среднего по европейским меркам чемпиона. Команда играла в симпатичный хоккей, но её уровень, а значит, и уровень всего турнира не нужно переоценивать. Хоккей видим простенький, мастеров осталось мало. Что говорить, если московское «Динамо», по сути, одной пятёркой Гусева выиграло чемпионат.

Моё мнение: в первую очередь нам нужно не обличать европейцев, а заниматься своими, внутренними проблемами. Пора обсудить, в правильном ли направлении развивается наш внутренний хоккей, наша лига. Работает ли на нас нынешняя структура сезона», — сказал Пашков в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).