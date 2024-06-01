Алтыбармакян принял квалификационное предложение «Лады» и продлил контракт с клубом

Нападающий Андрей Алтыбармакян принял квалификационное предложение и продлил контракт с ХК «Лада» на два сезона. Об этом сообщает хоккейное агентство Winners.

25-летний Алтыбармакян в прошедшей регулярке сыграл 61 матч и набрал 28 (13+15) очков. В Кубке Гагарина — 2024 форвард сыграл пять матчей, в которых отдал две результативные передачи. Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Алтыбармакян провёл 221 встречу и записал на свой счёт 75 (30+45) очков.

В прошедшем сезоне «Лада» в первом раунде плей-офф КХЛ уступила «Авангарду» в пяти матчах. По итогам регулярного чемпионата тольяттинский клуб занял седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Прошлый сезон стал первым для «Лады» после возвращения в КХЛ.