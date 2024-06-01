Плющев: говорят, Россия на правильном пути. Это поражение на шести Олимпиадах подряд?

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил развитие хоккея в стране за последнее время.

«Читаю новости, где мне говорят, что у нас с хоккеем всё в порядке. И вообще мы на правильном пути. А правильный путь – это поражение на шести Олимпиадах подряд. Что в этом правильного?» — сказал Плющев в интервью LiveResult.

Напомним, на играх 2018 года олимпийские спортсмены из России выиграли золотую медаль в финальном матче с командой Германии (4:3 ОТ).

В конце мая в Чехии завершился чемпионат мира по хоккею с шайбой в городах Остраве и Праге. Победителем мирового первенства стали хозяева турнира. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. Вопрос с допуском российской национальной команды будет рассмотрен на конгрессе ИИХФ в начале 2025 года.

Ранее Плющев ответил на вопрос, почему сборная Швеции не сумела пробиться в финал чемпионата мира — 2024.