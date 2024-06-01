«Было много гнева, он делает вас одержимыми победой». Задоров — о поражении от «Эдмонтона»

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров рассказал о поражении в седьмом матче полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли — 2024 от «Эдмонтон Ойлерз».

«После седьмой игры я почти не спал той ночью. У меня было так много мыслей в голове. Много гнева. Гнев делает вас одержимыми победой. У вас есть цель, у вас есть мечта, и вы её видите. Она была близко, была прямо здесь.

Мы все люди. Но о своей жизни во время плей-офф ты даже не думаешь. Это делает вас одержимыми, и ваше мышление становится совершенно другим. Поэтому, когда однажды вы проигрываете седьмую игру и всё рушится, создаётся ощущение, что у вас нет цели. Но этот гнев делает тебя сильнее, и я чувствую, что сейчас он даёт мне всё больше мотивации остаться здесь — или найти другую команду, если это не сработает, — и затем вложить в это всё. Вложить всю свою душу, всю свою энергию и всё остальное в попытку выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова Задорова Sportsnet.