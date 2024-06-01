Тренер «Эдмонтона» — о победе над «Далласом»: это была наша лучшая игра в этом плей-офф

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох прокомментировал победу в пятом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Даллас Старз».

«В такой момент сезона невозможно провести все 60 минут, доминируя и переигрывая соперника. Так не бывает. Сопернику есть что сказать, это хорошая команда. Но сегодня мы, возможно, показали свои лучшие 60 минут в нынешнем плей-офф. Нам нужно будет показать то же самое или даже больше и в шестом матче.

«Даллас» — очень хорошая команда на выезде. Мы отнеслись к этой игре так же, как и к предыдущей, как к игре, в которой обязательно нужно побеждать. Шестая встреча в серии не будет исключением», — приводит слова Ноблоха сайт НХЛ.

Сегодня, 1 июня, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). После пяти матчей серии «Эдмонтон» ведёт 3-2.