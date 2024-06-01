Баландин: в периферии нужно развивать хоккей, там люди не испорченные городом

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал, что за пределами больших городов необходимо развивать хоккей, чтобы появлялось больше звёзд.
«Надо помогать развитию хоккея в глубинке, чтобы увидеть новых Панариных и других звёзд. Артемий Панарин родом из Коркина, Игорь Варицкий – из Златоуста, Олег Знарок – из Усть-Катава. Илья Набоков, ставший самым ценным игроком Кубка Гагарина, – из Каслей. Анатолий Чистяков, с которым я играл в «Тракторе», – из Трёхгорного. Валерий Константинович Белоусов – из Новоуральска, Свердловской области.
Много примеров, когда шедевры, самородки выходят из глубинки. Поэтому в периферии нужно развивать хоккей, там люди не испорченные городом и цивилизацией», — цитирует Баландина «РБ Спорт».
Напомним, Панарин в 82 матчах нынешнего сезона НХЛ набрал 120 (49+71) очков. В 15 матчах Кубка Стэнли на счету 32-летнего россиянина 14 (4+10) баллов.