Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Баландин: в периферии нужно развивать хоккей, там люди не испорченные городом

Баландин: в периферии нужно развивать хоккей, там люди не испорченные городом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин рассказал, что за пределами больших городов необходимо развивать хоккей, чтобы появлялось больше звёзд.

«Надо помогать развитию хоккея в глубинке, чтобы увидеть новых Панариных и других звёзд. Артемий Панарин родом из Коркина, Игорь Варицкий – из Златоуста, Олег Знарок – из Усть-Катава. Илья Набоков, ставший самым ценным игроком Кубка Гагарина, – из Каслей. Анатолий Чистяков, с которым я играл в «Тракторе», – из Трёхгорного. Валерий Константинович Белоусов – из Новоуральска, Свердловской области.

Много примеров, когда шедевры, самородки выходят из глубинки. Поэтому в периферии нужно развивать хоккей, там люди не испорченные городом и цивилизацией», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Напомним, Панарин в 82 матчах нынешнего сезона НХЛ набрал 120 (49+71) очков. В 15 матчах Кубка Стэнли на счету 32-летнего россиянина 14 (4+10) баллов.

Материалы по теме
«Они сбиты с толку». Панарин и другие лидеры «Рейнджерс» молчат в финале Востока
«Они сбиты с толку». Панарин и другие лидеры «Рейнджерс» молчат в финале Востока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android