Тренер «Далласа» — о шестом матче с «Эдмонтоном»: мы лучше всех в НХЛ играем на выезде

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур поделился ожиданиями от шестого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2024 с «Эдмонтон Ойлерз» (2-3).

«Сегодня была в самом деле хорошая игра на выезде в их исполнении. Два гола в большинстве, важные сейвы вратаря, когда это было необходимо. Это хорошая формула для победы в гостях.

Мы лучше всех в НХЛ играем на выезде – и в регулярке, и в плей-офф. Сейчас нам нужно выиграть один матч в гостях», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.

Напомним, в текущем плей-офф «Даллас» выиграл шесть из восьми матчей на выезде.

Сегодня, 1 июня, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). После пяти матчей серии «Эдмонтон» ведёт 3-2. Следующая встреча состоится 3 июня на арене «Роджерс Плэйс», начало в 3:00 мск.