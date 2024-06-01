«Разин немного опередил события». Президент «Металлурга» — о победе в Кубке Гагарина

Президент «Металлурга» Виктор Рашников высказался о победе уральского клуба в розыгрыше Кубка Гагарина 2024 года.

«Наша команда стала самой молодой командой, которая выиграла Кубок Гагарина. В этом сезоне 14 хоккеистов-воспитанников играли в чемпионате. Семь игроков — в финале плей-офф.

Когда мы с Андреем Разиным составляли программу на два года, мы ставили в этом году — подготовить команду, а в следующем — уже выиграть кубок. Андрей Владимирович немного опередил события. Тем не менее задачу на следующий год никто не отменял», — цитирует Рашникова сайт КХЛ.

Напомним, «Металлург» выиграл свой третий чемпионский титул в КХЛ. На пути к финалу уральцы выбили из розыгрыша «Амур», «Спартак» и «Автомобилист». В финальной серии «Магнитка» была сильнее «Локомотива» (4-0).