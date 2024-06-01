Коннор Макдэвид оценил игру и глубину состава «Эдмонтон Ойлерз» в Кубке Стэнли — 2024

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался об игре канадского клуба в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Мы очень гордимся тем, что играем в это время года. Нашей команде потребовалось немало усилий, чтобы играть в это время года, и, как говорится, ваши лучшие игроки должны быть лучшими игроками.

Вы знаете, мы с Леоном [Драйзайтлем] играли хорошо, но, честно говоря, каждый в нашей команде внёс свой вклад. У нас было так много разных ребят, от которых мы получили пользу. Это было отличное проявление нашей глубины состава. Много разговоров было о глубине у ”Далласа", но я думаю, что наша глубина действительно показала, на что мы способны.

Сегодня мы одержали очень важную победу, но это всё, что мы сделали. Предстоит ещё очень много работы», — цитирует Макдэвида сайт НХЛ.

Сегодня, 1 июня, «Эдмонтон Ойлерз» в гостях обыграл «Даллас Старз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась со счётом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). После пяти матчей серии «Эдмонтон» ведёт 3-2. Следующая встреча состоится 3 июня на арене «Роджерс Плэйс», начало в 3:00 мск.