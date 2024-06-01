Фетисов: вижу в Ковальчуке хорошего спортивного функционера

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов заявил, что нападающий Илья Ковальчук в будущем будет хорошим спортивным функционером.

«Я вижу в нём руководителя — хоккейного, спортивного, какого угодно. Он грамотно говорит, понимает смысл сказанных слов. Ну и изучите его карьеру: когда пацан из Твери ездил с папой на электричке на тренировки в «Спартак», это для молодёжи букварь, как можно стать чемпионом, эталоном, идолом. Здесь все эти детские впечатления, которые его формировали, стремление получить результат, желание не подвести папу и маму дорогого стоит. Нашему поколению — и Александру Могильному, и Валерию Каменскому — он очень нравится. Очень приличный, порядочный, знающий, сопереживающий парень, который хочет сделать хорошую карьеру спортивного функционера», — цитирует Фетисова ТАСС.

Отметим, что Ковальчук был генеральным менеджером сборной России, которая завоевала серебряные медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

В прошедшем регулярном чемпионате нападающий за «Спартак» провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Ковальчука с красно-белыми истёк 30 апреля.