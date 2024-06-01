Павелски — единственный, кто сыграл 200+ игр в Кубке Стэнли и ни разу не выигрывал трофей

Нападающий ««Даллас Старз»» Джо Павелски провёл свою 200-ю игру в рамках розыгрыша Кубка Стэнли. Сегодня, 1 июня, «звёзды» в пятом матче серии финала Западной конференции Кубка Стэнли проиграли «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:3.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Павелски стал единственным хоккеистом, кто сыграл 200 и более игр в плей-офф НХЛ, но ни разу не выигрывал Кубок Стэнли. До Павелски игроком, кто сыграл 200 и более матчей для того, чтобы выиграть свой первый трофей в НХЛ, был Рэй Бурк. Ему понадобилось 214 встреч, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Это произошло в сезоне-2000/2001 в составе «Колорадо Эвеланш».

После пяти матчей серии «Эдмонтон» ведёт 3-2. Следующая встреча состоится 3 июня на арене «Роджерс Плэйс», начало в 3:00 мск.