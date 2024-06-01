«Он захотел уехать в КХЛ зарабатывать деньги». Тренер «Либереца» — об уходе Маккошена

Главный тренер «Либереца» Филип Пешан рассказал об уходе из клуба американского защитника Иэна Маккошена. Напомним, накануне, 31 мая, игрок обороны подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар». С хоккеистом подписано одностороннее соглашение на один сезон.

«У него был контракт ещё на следующий сезон, но он воспользовался опцией о его расторжении. Он захотел уехать в КХЛ зарабатывать деньги», — приводит слова Пешана Sport.cz.

28-летний Иэн Маккошен выступал за сборную США на молодёжном чемпионате мира в 2014 и 2015 годах. На его счету 60 матчей в Национальной хоккейной лиге за «Флориду» и 242 игры в АХЛ. В минувшем сезоне защитник выступал за «Либерец» из Чехии, забросил 2 шайбы и отдал 10 голевых передач.