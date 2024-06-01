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«Металлург» сделал 55 копий Кубка Гагарина для игроков и персонала команды

«Металлург» сделал 55 копий Кубка Гагарина для игроков и персонала команды
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Магнитогорский «Металлург» в честь победы в плей-офф КХЛ 2024 года сделал 55 копий Кубка Гагарина для игроков и персонала команды.

Фото: КХЛ

Напомним, вчера, 31 мая, в Магнитогорске состоялся чемпионский парад в честь победы «Магнитки» в плей-офф. Церемония охватила весь город. Чествование чемпионов началось с центрального входа в арену, а далее автобус с хоккеистами проехал от заводоуправления ММК до городского курорта «Притяжение».

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Металлург» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 95 очков за 68 матчей. В финале Кубка Гагарина магнитогорцы обыграли ярославский «Локомотив» с «сухим» счётом 4-0.

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