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Вячеслав Быков оценил возможность Ильи Ковальчука стать спортивным руководителем

Вячеслав Быков оценил возможность Ильи Ковальчука стать спортивным руководителем
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил возможность нападающего Ильи Ковальчука стать спортивным руководителем.

«Я вполне допускаю, что Илья способен и готов стать как хоккейным, так и спортивным руководителем. Знания, образование и опыт, приобретённые в течение своей жизни и спортивной карьеры, дают ему право и возможность как в передаче своего чемпионского опыта молодёжи, так и в принятии судьбоносных решений уже как чиновника в жизни нашего спортивного общества. Это хорошо образованный, вдумчивый, интеллигентный, умный человек, очень хорошо понимающий душу и амбиции спортсмена», — цитирует Быкова ТАСС.

Отметим, что Ковальчук был генеральным менеджером сборной России, которая завоевала серебряные медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

В прошедшем регулярном чемпионате нападающий за «Спартак» провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Ковальчука с красно-белыми истёк 30 апреля.

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