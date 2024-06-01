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Канарейкин: руководство «Трактора» не видит в Заварухине того, кто сможет взять кубок

Канарейкин: руководство «Трактора» не видит в Заварухине того, кто сможет взять кубок
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил назначение канадского специалиста Бенуа Гру на пост главного тренера «Трактора».

«Я не знаю этого специалиста. Я прочитал его биографию, где работал и так далее. Возможно, это хорошая находка. Что касается Заварухина, то «Трактор» сезон отработал, тренер команду подтащил до определённых позиций. Бронза – неплохой результат для Челябинска. Руководство не видит просто в нём того, кто сможет взять Кубок Гагарина с командой», — сказал Канарейкин в интервью Vprognoze.ru.

Бенуа Гру долгие годы возглавлял клуб АХЛ «Сиракьюз». За семь лет на посту специалист один раз участвовал в финале Кубка Колдера, дважды был приглашён на Матч звёзд и стал самым побеждающим наставником в истории команды с 221 победой. Помимо этого, тренер выиграл молодёжный чемпионат мира — 2015, возглавляя сборную Канады.

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