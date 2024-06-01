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Евгений Малкин опубликовал фото с сыном в форме «Интер Майами» с номером Месси

Евгений Малкин опубликовал фото с сыном в форме «Интер Майами» с номером Месси
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин на своей странице в социальной сети опубликовал фото со своим сыном Никитой, который был одет в форму клуба МЛС «Интер Майами» с номером нападающего Лионеля Месси.

Фото: Страница Евгения Малкина в социальной сети

Напомним, всего в прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Малкин набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах, однако его команда не смогла выйти в плей-офф, завершив сезон на пятом месте Столичного дивизиона с 88 очками.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с июля 2023 года. Контракт игрока с нынешней командой действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. «Интер Майами» возглавляет сводную турнирную таблицу МЛС, записав в свой актив 34 очка.

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