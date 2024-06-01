Илья Воробьёв: в принципе, Илья Ковальчук может заняться даже политикой

Главный тренер ЦСКА, бывший наставник сборной России Илья Воробьёв высказался о лидерских качествах нападающего Ильи Ковальчука.

«Очень грамотный, умный в плане хоккея мужик, его ещё одно хорошее качество — это самодостаточность. Думаю, что на поприще спортивного руководителя или менеджера он добьётся успеха. Он знает хоккей, понимает его. В принципе, он может заняться спортом, даже политикой. Важный момент — у него очень сильные лидерские качества», — приводит слова Воробьёва ТАСС.

Ковальчук был генеральным менеджером сборной России, которая завоевала серебряные медали на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

В прошедшем регулярном чемпионате нападающий за «Спартак» провёл 20 встреч и набрал 8 (4+4) очков. В плей-офф он принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт Ковальчука с красно-белыми истёк 30 апреля.