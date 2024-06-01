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Четыре россиянина попали в сборную лучших игроков КС в эпоху кэпхита по версии DF

Журналист Пол Пидутти в статье на сайте Daily Faceoff представил сборную лучших игроков Кубка Стэнли в эпоху потолка зарплат в НХЛ (с 2005 года). Критериями включения игроков являлись успехи в плей-офф НХЛ — голы, передачи, очки, количество побед в Кубке Стэнли, количество «Конн Смайт Трофи», капитанство в клубе-победителе.

В эту команду вошли четыре российских хоккеиста: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Полностью команда выглядит так:

Вратари: Андрей Василевский — Джонатан Куик — Тим Томас;

Александр Овечкин — Сидни Кросби — Никита Кучеров, Данкан Кит — Крис Пронгер;

Хенрик Зеттерберг — Евгений Малкин — Патрик Кейн, Виктор Хедман — Кейл Макар;

Патрик Шарп — Джонатан Тэйвз — Мариан Хосса, Дрю Даути — Крис Летанг;

Джейк Гюнцель — Натан Маккиннон — Джастин Уильямс.