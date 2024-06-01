Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Четыре россиянина попали в сборную лучших игроков КС в эпоху кэпхита по версии DF

Четыре россиянина попали в сборную лучших игроков КС в эпоху кэпхита по версии DF
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Пол Пидутти в статье на сайте Daily Faceoff представил сборную лучших игроков Кубка Стэнли в эпоху потолка зарплат в НХЛ (с 2005 года). Критериями включения игроков являлись успехи в плей-офф НХЛ — голы, передачи, очки, количество побед в Кубке Стэнли, количество «Конн Смайт Трофи», капитанство в клубе-победителе.

В эту команду вошли четыре российских хоккеиста: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг»).

Полностью команда выглядит так:

Вратари: Андрей Василевский — Джонатан Куик — Тим Томас;

Александр Овечкин — Сидни Кросби — Никита Кучеров, Данкан Кит — Крис Пронгер;
Хенрик Зеттерберг — Евгений Малкин — Патрик Кейн, Виктор Хедман — Кейл Макар;
Патрик Шарп — Джонатан Тэйвз — Мариан Хосса, Дрю Даути — Крис Летанг;
Джейк Гюнцель — Натан Маккиннон — Джастин Уильямс.

Материалы по теме
«Он отвратителен». Трое русских разочаровали Америку в плей-офф НХЛ
«Он отвратителен». Трое русских разочаровали Америку в плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android