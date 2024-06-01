У «Эдмонтона» лучшая нейтрализация большинства в нынешнем Кубке Стэнли — 93,5%

«Эдмонтон Ойлерз» не пропускает 25 раз подряд в меньшинстве в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Сегодня, 1 июня, «нефтяники» в пятом матче серии финала Западной конференции Кубка Стэнли победили «Даллас Старз» со счётом 3:1. В этой встрече «Ойлерс» дважды нейтрализовали большинство соперника.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, в текущем плей-офф канадская команда является лидером НХЛ по нейтрализации большинства, демонстрируя показатель в 93,5%. Вторую строчку по этому показателю занимает «Флорида Пантерз» – 88%. Отмечается, что «Эдмонтон» повторил клубный рекорд, установленный в 1998 году, не пропустив гол в большинстве в 25-й раз подряд.

После пяти матчей серии «Эдмонтон» ведёт 3-2. Следующая встреча состоится 3 июня на арене «Роджерс Плэйс», начало в 3:00 мск.