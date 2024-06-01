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Форвард системы СКА: не побоюсь назвать Демидова гением в хоккее

Форвард системы СКА: не побоюсь назвать Демидова гением в хоккее
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Нападающий «СКА-1946» Владислав Романов оценил игру своего одноклубника Ивана Демидова.

— Считаю, что Демидов абсолютно заслуженно получил звание MVP всего сезона. Не побоюсь назвать Демидова гением в хоккее. На взрослом уровне он будет смотреться так же хорошо, а может, даже и лучше.

– Вы были номинированы на звание MVP сезона. Хотели, чтобы эта награда ушла Демидову?
– Да, я действительно хотел, чтобы выиграл Ваня, и был за него счастлив. Он выполнял огромную работу, набрал за 30 матчей регулярки 60 очков. Демидов полностью заслужил эту награду, — цитирует Романова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Демидов стал самым ценным игроком сезона в МХЛ. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе «СКА-1946» Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

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