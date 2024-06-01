Морис — о тактике «Флориды»: мы не держали Кучерова и Пастрняка, для нас все равны

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис в преддверии шестого матча серии полуфинала Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Рейнджерс», который пройдёт в ночь с 1 на 2 июня в Санрайзе, рассказал о тактике своей команды в этом плей-офф.

«У меня есть многократный обладатель «Селке Трофи» Александр Барков. В плане подготовки мы не делаем разницы между элитными хоккеистами соперника и игроками их четвёртого звена. Для нас они все равны. Разница в том, что наши элитные игроки будут играть против их элитных игроков. Не думаю, что в этом есть что-то тактическое. Не считаю, что с тренерской точки зрения есть что-то важнее, чем то, что мы хорошо придерживаемся стиля игры.

Мы не держали Никиту Кучерова в первом раунде, не держали Давида Пастрняка во втором раунде.

Я просто выпускаю своих лучших игроков против всех их лучших игроков», — приводит слова Мориса The Athletic.

На данный момент счёт в серии «Пантерз» и «Рейнджерс» 3-2 в пользу первых.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: