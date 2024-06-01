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Форвард «Далласа» назвал причину трудностей команды в серии с «Эдмонтоном»

Форвард «Далласа» назвал причину трудностей команды в серии с «Эдмонтоном»
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Нападающий «Даллас Старз» Мэтт Дюшейн высказался о поражении своей команды в сегодняшнем пятом матче серии полуфинала Кубка Стэнли от «Эдмонтон Ойлерз» (1:3), которое поставило «звёзд» на грань вылета из розыгрыша.

«Мы не показываем наш лучший хоккей, за исключением, возможно, третьего матча серии. На протяжении всей серии мы выглядим немного разрозненными в атаке.

Иногда, когда ты чего-то хочешь очень сильно, то пытаешься быть чересчур идеальным. Мы должны доверять нашей игре», — приводит слова Дюшейна ESPN.

Напомним, «Эдмонтон» вышел вперёд в серии (3-2) и находится в шаге от выхода в финал Кубка Стэнли. Шестой матч пройдёт в ночь со 2 на 3 июня на домашней арене «Ойлерз».

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