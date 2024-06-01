«Группа 327 на связи!» Форвард «Трактора» Ткачёв показал, как отдыхает в Приэльбрусье

Нападающий челябинского «Трактора» Владимир Ткачёв опубликовал пост в социальных сетях, в котором показал своим подписчикам, как проводит отпуск в горах Приэльбрусья.
Хоккеист выложил фото, на котором позирует в альпинистском снаряжении на фоне горных вершин.
«Группа 327 на связи! План выполнен! Все молодцы!» — подписал фотографию Ткачёв, добавив эмодзи в виде руки с бицепсом.
Фото: Соцсети Владимира Ткачёва
Фото: Соцсети Владимира Ткачёва
В завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 30-летний Ткачёв сыграл 78 матчей суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф, в которых набрал 51 (14+37) очко. Его команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина, в котором уступила в серии ярославскому «Локомотиву» (0-4).
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