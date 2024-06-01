Журналист объяснил, почему «Чикаго» стоит выбрать Силаева в 1-м раунде драфта НХЛ — 2024

Журналист и инсайдер Скотт Пауэрс в своей статье на The Athletic выразил мнение, что «Чикаго Блэкхоукс» стоит остановить свой выбор на 18-летнем российском защитнике «Торпедо» Антоне Силаеве в первом раунде драфта НХЛ — 2024, сравнив его с ещё одним россиянином, представленным на этом драфте — Иваном Демидовым. На мероприятии, которое пройдёт с 28 по 29 июня в Лас-Вегасе, «ястребы» будут выбирать под вторым номером.

«Как и Демидов, Силаев, которому в апреле исполнилось 18, из России. В отличие от Демидова, Силаев отыграл почти весь сезон в КХЛ. Он многим раскрыл глаза своим энхаэловским потенциалом, сыграв значительную роль в «Торпедо» в КХЛ, в среднем проводя на льду 15 минут в регулярном сезоне и более 16 минут в плей-офф.

Силаев хорошо катается, особенно с учётом его габаритов, может играть в защите благодаря своим размерам, и не стесняется силовой борьбы, используя своё тело. Он показал атакующий потенциал, особенно играя во второй бригаде большинства, но некоторые задаются вопросом, насколько он сможет делать это в НХЛ. Имеется в виду, что его 11 очков в этом сезоне стали лучшим результатом среди игроков моложе 18 лет в истории лиги. Он закончил сезон с тремя голами и восемью передачами в 63 матчах.

Силаев — леворукий, но он достаточно сыграл и на правом фланге в этом сезоне. Вероятно, он сможет играть так же и в НХЛ», — написал Пауэрс.

Напомним, в актуальном рейтинге проспектов Силаев занимает первое место среди игроков из Европы.

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