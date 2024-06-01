Сын легенды «Калгари» высказался о возможности быть выбранным «Флэймз» на драфте НХЛ

Тидж Игинла, сын легенды «Калгари Флэймз» Джерома Игинлы, который выйдет на драфт НХЛ — 2024, оценил вероятность быть выбранным «огоньками» на мероприятии.

«Это будет очень интересно, крутая возможность. Я не могу сказать, как будут развиваться события, и стараюсь не спекулировать об этом слишком много, но да, я знаю, что они будут выбирать под девятым номером, и мы просто посмотрим, как всё сложится. Но это определённо было бы очень круто», — приводит слова Игинлы-младшего TSN.

Минувший сезон 17-летний форвард провёл в команде Западной хоккейной лиги (WHL) «Келоуна Рокетс», в котором набрал 99 (56+43) очков в 75 матчах суммарно в регулярном чемпионате и в плей-офф.

Напомним, Джером Игинла выступал за «Калгари» с 1996 по 2013 год.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ: