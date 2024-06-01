В сети появился логотип «Юты», с которым команда сыграет в НХЛ после переезда из Аризоны

В североамериканском издании Sportslogos.net появился логотип «Юты», которая в предстоящем сезоне впервые сыграет в НХЛ после переезда команды из Аризоны.
Эмблема представляет из себя синий круг, на фоне которого фигурирует надпись Hockey club UTAH («Хоккейный клуб Юта»).
Фото: SportsLogos.net
Напомним, ранее владелец клуба Райан Смит сообщил, что в данный момент рассматривает два возможных названия для команды — «Мамонты» и «Йети».
НХЛ официально объявила о переезде франшизы «Аризоны» в Юту в середине апреля. Команда будет выступать на современной 16-тысячной арене. В минувшем сезоне клуб базировался в городе Темпе (Аризона), где выступал на студенческой арене вместимостью пять тысяч зрителей.
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