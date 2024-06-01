Финский форвард «Флориды» двумя словами описал впечатления от игры в звене с Тарасенко

Финский нападающий «Флориды Пантерз» Антон Лунделль высоко оценил опыт своего российского партнёра по звену Владимира Тарасенко.

«Хоккейный профессор», — приводит слова Лунделля журналист Джеймсон Олив в социальных сетях.

В текущем плей-офф 22-летний Лунделль сыграл 16 матчей за «Пантерз», в которых набрал 11 (3+8) очков. У 32-летнего Тарасенко 16 игр и 5 (2+3) очков в нынешнем Кубке Стэнли.

Напомним, на данный момент «Флорида» ведёт со счётом 3-2 в серии финала Восточной конференции с «Нью-Йорк Рейнджерс». Шестой матч данного противостояния пройдёт в ночь с 1 на 2 июня в Санрайзе. В случае победы «пантеры» второй сезон подряд станут участниками финала Кубка Стэнли.

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